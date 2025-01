ING verkoopt Russische activiteiten aan Moskouse investeerder

ING besloot na de Russische inval in Oekraïne geen nieuwe zaken meer te doen met Russische bedrijven. Ook nam de bank maatregelen om het Russische onderdeel apart te zetten van de netwerken en systemen van de bank. De uitstaande leningen bij Russische cliënten zijn volgens ING met driekwart gedaald.

Dat ING na het begin van de oorlog in februari 2022 Rusland niet direct verliet, kwam de bank op kritiek uit Oekraïne te staan. De toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba schaarde ING in november 2022 bij een groep westerse bedrijven die door hun aanwezigheid in Rusland de oorlogsmisdaden in Oekraïne financierden.

Als de verkoop rond is, gaat het Russische onderdeel van ING verder onder een andere merknaam. De transactie is naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar afgerond. Global Development heeft dan alle activiteiten en medewerkers in Rusland zelf overgenomen.

Maar ook onderdelen van ING buiten Rusland hebben nog leningen bij Russische klanten uitstaan. Eind september 2024 ging dat om in totaal 1 miljard euro aan leningen. ING wil die portefeuille verder afbouwen.