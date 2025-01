Trump noemt opkomst Chinese app DeepSeek ‘wake-upcall’

DeepSeeks AI-app steeg de afgelopen dagen naar de top van de ranglijst van de Amerikaanse appwinkel van Apple en heeft ChatGPT ingehaald. Chipbedrijven ASML, Besi en ASMI leden maandag forse verliezen op de Amsterdamse beurs door het enthousiasme over de Chinese AI-tool. In de VS kelderde Nvidia, het boegbeeld van de AI-hype, bijna 17 procent, wat resulteerde in de slechtste beursdag sinds maart 2020 voor het bedrijf.

DeepSeeks opkomst is voor Trump echter een aanwijzing dat Amerikaanse bedrijven „zich moeten richten op concurreren om te winnen”, zei hij. Het Chinese AI-bedrijf laat zien dat je „minder geld hoeft uit te geven” aan AI, aldus Trump.

DeepSeek zou minstens zo goed zijn als de chatbots van grotere spelers zoals ChatGPT van OpenAI. De snelle opmars van de app betwist het idee dat de AI-technologie van China jaren achterloopt op die van de VS.

Trump zei vorige week met een actieplan te komen om „de mondiale AI-dominantie van Amerika in stand te houden en te versterken”. Hij beloofde forse investeringen.