Dinsdag spoeddebat in Zeist over nieuw incident bij tbs-kliniek

Het spoeddebat is aangevraagd door het CDA. „Voor de tweede keer in korte termijn is er onrust in Den Dolder. Daar zijn we wel een beetje klaar mee als raad. Dat waren we natuurlijk al, maar het volgt zich nu zo snel op”, zei fractievoorzitter Marcel Fluitman maandag tegen de lokale zender Slotstad RTV.

Een 44-jarige patiënt ontsnapte in de nacht van zaterdag op zondag toen hij werd teruggebracht naar de kliniek na een begeleid verlof. Hij werd bij Fivoor behandeld na een mishandeling door gevaarlijk rijgedrag. Kort na de ontsnapping werd hij gearresteerd.

Eerder deze maand stak een patiënt van dezelfde instelling Fivoor een 76-jarige vrouw dood. In de kliniek zat ook Michael P. toen hij in 2017 Anne Faber verkrachtte en vermoordde. De kliniek wil weg uit Den Dolder, maar het lukt niet om een nieuwe locatie te vinden. De burgemeester van Zeist, Joyce Langenacker, heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid om hulp gevraagd bij het vinden van een nieuwe plek voor de instelling.