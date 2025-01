Juwelenvervoerder Ferrari Group wil naar Amsterdamse beurs

Ferrari Group, bekend om het transport en de afhandeling van douanediensten voor waardevolle goederen zoals juwelen, diamanten en kunst, werd in 1959 in Italië opgericht. Het logistieke bedrijf, waarvan het hoofdkantoor in Londen staat, is inmiddels wereldwijd actief en heeft ook een vestiging in Nederland. Het bedrijf is niet gerelateerd aan de Italiaanse fabrikant van luxewagens Ferrari, die beursnoteringen heeft in Milaan en New York.

De familie Deiana, die momenteel het bedrijf controleert, is van plan om een belang van 25 procent te verkopen bij de beursgang. Volgens persbureau Bloomberg mikt het bedrijf bij de beursgang op een waardering van meer dan 1 miljard dollar (ongeveer 950 miljoen euro).

Ferrari Group behaalde in 2023 een omzet van 333 miljoen euro. De winst voor rente, belastingen en afschrijvingen bedroeg 90 miljoen euro. Voor 2024 verwacht het bedrijf een omzet van 345 miljoen tot 350 miljoen euro. De groep is van plan om minstens 40 procent van de winst als dividend uit te keren aan de aandeelhouders.