Amerikaanse organisatie start campagne tegen genderneutrale Bijbeleditie: Geestelijk risico

Volgens OMM promoot de “NIV Upside-Down Kingdom Bible” de woketheologie en ondermijnt ze de traditionele uitleg van de Bijbel.

OMM dringt er bij christenen op aan een belofte te ondertekenen dat ze deze Bijbeluitgave zullen boycotten. In een verklaring zegt de actiegroep: „Zondervans nieuwste NIV-studiebijbel is anders dan andere Bijbels omdat het elementen van de woketheologie en de genderdiversiteit bevat. Als zodanig moeten christenen zich ervan bewust zijn dat dit een DEI-Bijbel kan worden genoemd.” DEI is een Engelse afkorting voor diversiteit, gelijkheid en inclusie.

De Bijbeleditie bevat essays over thema’s als ras, etniciteit, scheppingszorg, abortus, gender en seksualiteit. Auteurs staan bekend als verdedigers van de rechten van de lhbti-gemeenschap. Coördinerend redacteur is Preston Sprinkle, president van The Center for Faith, Sexuality and Gender (CFSG).

Dwaalspoor

Upside-Down Kingdom Bible. beeld Zodnervan

In haar verklaring tegen de Bijbeleditie waarschuwt OMM dat de inhoud van de Zondervan-Bijbel afwijkt van traditionele christelijke overtuigingen. De organisatie benadrukt dat „de Schrift in Ezechiël 13:10-12 en Mattheüs 18:6 buitengewoon duidelijk is over de gevolgen van het op een dwaalspoor brengen van anderen”. De campagne beweert dat het besluit van Zondervan om de Bijbel vrij te geven een bewuste keus is om aan te sluiten bij hedendaagse culturele trends.

Zondervan verdedigt desgevraagd in een schriftelijke verklaring het doel en de wetenschappelijke nauwkeurigheid van de Upside-Down Kingdom Bible. „Het gaat ons vooral om het uitdragen van de evangelische boodschap”, zo schrijft de uitgever. „Deze Bijbel is een nieuw hulpmiddel voor christenen die op zoek zijn naar Bijbels gefundeerde antwoorden op de ingewikkelde vragen van vandaag.”

Heroverwegen

Over de keus van de medewerkers zegt de uitgever dat de Studiebijbel „zoals altijd is gemaakt door betrouwbare Bijbelgeleerden met erkende expertise op hun vakgebied”. De uitgever benadrukt dat in alle bijdragen het gezag van de Schrift gehandhaafd wordt.

OMM noemt het gebruik van de studiebijbel „een geestelijk risico”. De groep heeft er bij Zondervan op aangedrongen om het publiceren van deze editie te heroverwegen, omdat deze „mensen op een dwaalspoor brengt”.

Culturele druk

Dit is niet de eerste keer dat Zondervan onder vuur komt te liggen vanwege publicaties die volgens critici capituleren voor culturele druk. In 2011 leidde de update van de NIV-Bijbel tot controverse onder conservatieve christenen vanwege het gebruik van genderneutrale taal. ”Broers” werd bijvoorbeeld veranderd in ”broers en zussen” wanneer de context een gemengd publiek impliceerde.