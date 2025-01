Kritiek op advies Britse gemeente Sutton om niet naar doopnaam te vragen: „Woke-overgevoeligheid”

Het advies staat in een handleiding die onderdeel is van het diversiteits-, inclusie- en gelijkwaardigheidsbeleid (DIG-beleid) van de Londense voorstad. Het document was begin 2022 al gepubliceerd, naar aanleiding van vragen van medewerkers die „bang zijn om iets verkeerds te zeggen” tegen collega’s en burgers. „Het gebruik van onjuist of verouderd taalgebruik kan vooroordelen en discriminatie in stand houden, veroorzaken of eraan bijdragen. Deze gids is bedoeld om onze medewerkers te helpen zich zelfverzekerd te voelen in de taal die ze gebruiken.”

De dertien pagina’s tellende handleiding met de taalrichtlijnen is recent bekritiseerd door Toby Young, oprichter van de Free Speech Union, een organisatie die naar eigen zeggen het recht verdedigt „om zichzelf te uiten zonder angst voor straf of vervolging”. In de Britse krant The Sun zei Young zondag dat de handleiding „woke-overgevoeligheid is, die tot in het belachelijke wordt doorgevoerd. Ik heb nog nooit een Jood, moslim of atheïst ontmoet die beledigd was door de term doopnaam.”

Doopnaam

Het document adviseert het gemeentepersoneel om uit iemands naam niet zomaar te concluderen dat hij of zij ook christen is, om vervolgens te vragen naar zijn of haar doopnaam. Personeel moet dus niet naar de ”christian name” vragen, de Engelse term voor doopnaam. In plaats daarvan wordt het personeel aangeraden om naar de ”eerste naam”, ”voornaam” of ”gegeven naam” te vragen.

Naast aanbevelingen voor het omgaan met doopnamen staan in de handleiding ook tips voor taalgebruik over huwelijk en relaties. Volgens het document is het niet aan te raden om te vragen of iemand getrouwd is, „want je zou de indruk kunnen wekken dat een getrouwde betrouwbaarder en toegewijder is dan een alleenstaande”. Ook woorden als ”man” of ”vrouw” in de relatiesfeer zijn ongewenst en worden vervangen door het meer neutrale ”partner”.

Richtlijn

„Het is een richtlijn, geen beleid”, reageerde de gemeente Sutton deze week tegenover The Telegraph, een Britse ochtendkrant. „We hebben het woord ”christelijk” niet uitgebannen. Onze inclusieve taalhandleiding is opgesteld in samenwerking met onze medewerkers. Wij willen hen helpen onze harmonieuze en diverse gemeenschap te ondersteunen. Op de meeste formulieren die Britse inwoners worden gevraagd in te vullen, staat een verwijzing naar voor- en achternaam, dus onze gids weerspiegelt het tegenwoordig gangbare gebruik.”