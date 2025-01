J.D. Vance bij Mars voor het leven: Trump gaat stichten gezin makkelijker maken

Vance wil dat er meer baby’s in de Verenigde Staten worden geboren. „Ik wil meer gelukkige kinderen in ons land, en ik wil prachtige jonge mannen en vrouwen die de kinderen graag in de wereld verwelkomen en opvoeden. Het is de taak van onze overheid om het voor jonge moeders en vaders gemakkelijker te maken om kinderen te krijgen, ze op de wereld te zetten en ze te verwelkomen als zegeningen, want dat zijn het,” aldus Vance.

De vicepresident beloofde dat de regering-Trump zich zal inspannen om het stichten van gezinnen eenvoudiger te maken. „Het zou makkelijker moeten zijn een ​​gezin groot te brengen, een ​​goede baan te vinden, een ​​huis te bouwen om de kinderen groot te brengen, om te sparen en een goede kinderwagen en een wieg voor de kinderkamer te kopen. We hebben een cultuur nodig die het leven in alle stadia viert, een cultuur die erkent en echt gelooft dat de maatstaf voor nationaal succes niet ons bruto binnenlands product of onze beurs is, maar dat mensen voelen dat ze bloeiende en gezonde gezinnen in ons land kunnen grootbrengen.”

Vance laakte de individualistische cultuur waarin geld, carrière en zelfontplooiing de belangrijkste dingen zijn. „Er heerst een cultuur waarin de verantwoordelijkheden en vreugdes van het gezinsleven worden gezien als obstakels die overwonnen moeten worden; niet als persoonlijke vervulling of persoonlijke zegeningen. Onze maatschappij heeft verzuimd te erkennen dat de verplichting die de ene generatie heeft ten opzichte van de andere een kernonderdeel is van het leven in een maatschappij.”

De vicepresident sloot zijn toespraak af door de prolifebeweging te bedanken voor haar werk en stelde dat Amerika dankzij haar inspanningen „in de basis een probaby-, prolife- en progezinsland is.”

Nieuws in beeld Via een vooraf opgenomen toespraak richt president Donald Trump zich tot de deelnemers aan de Mars voor het leven. beeld AFP, Kent Nishimura Prolifeactivisten lopen voor het Capitool in Washington. beeld AFP, Kent Nishimura Prolifeactivisten lopen door de straten van de Amerikaanse hoofdstad Washington. beeld AFP, Kent Nishimura

Beschermen

In een vooraf opgenomen videotoespraak richtte president Trump zich tot de deelnemers aan de mars. Hij beloofde opnieuw op te komen voor gezinnen en het leven. „We zullen een ​​liefdevolle hand bieden aan nieuwe moeders en jonge gezinnen en we zullen adoptie en pleegzorg ondersteunen. We zullen vrouwen en kwetsbare kinderen beschermen. Onder mijn leiderschap zal een vernieuwd ministerie van Justitie eindelijk de radicaallinkse aanvallen op kerken en crisiszwangerschapscentra onderzoeken en zullen we de daders voor de rechter brengen.” De president beloofde ook „een einde te maken aan het gebruik van de wet als wapen tegen gelovige Amerikanen”.

Zowel Trump als Vance onderstreepte radicaal te breken met de prochoicepolitiek van voormalig president Joe Biden. Vance verwees naar de gratie die Trump donderdag verleende aan 23 mensen die tijdens de vorige regering in de cel belandden omdat ze demonstreerden bij abortusklinieken. „Dat zal niet meer gebeuren.”

Kort na afloop van de mars tekende Trump een decreet dat financiering door de Amerikaanse overheid van internationale nonprofitorganisaties blokkeert als die abortus ondersteunen.