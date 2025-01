Pence voert campagne tegen nominatie van Robert Kennedy voor gezondheidsminister

De advertentiecampagne van de groep Advancing American Freedom bestaat uit digitale advertenties die de komende weken in Washington te zien zullen zijn. Kennedy wacht momenteel op de hoorzitting door de Senaat.

Onderdeel van de campagne is ook een mobiel billboard dat rond Capitol Hill zal rijden. De totale kosten van deze campagne bedragen enkele honderdduizenden dollars.

De advertenties benadrukken verschillende controversiële opmerkingen die Kennedy heeft gemaakt. Eén verwijst naar zijn eerdere opmerkingen waarin hij de toegang tot abortus steunde. Een ander citeert misinformatie die hij deelde over vaccins tijdens een mazelenuitbraak in Amerikaans Samoa. Een derde verwijst naar opmerkingen waarin hij het poliovaccin in verband bracht met kanker. En een andere advertentie merkt op dat Kennedy heeft beweerd dat vaccins autisme veroorzaken.

In de advertenties staat ook een websiteadres dat kijkers doorverwijst naar een groep die in een brief aan senatoren werd gevraagd zich te verzetten tegen de nominatie van Kennedy.

Pro-life

De voordracht van Kennedy is onder vuur komen te liggen, voornamelijk vanwege zijn retoriek tegen vaccinatie. Duizenden artsen en volksgezondheidsfunctionarissen hebben brieven ondertekend waarin ze hun zorgen over Kennedy uiten.

Kort nadat Trump de nominatie van Kennedy bekendmaakte, drong Pence er in een verklaring bij de senatoren op aan hem af te wijzen vanwege zijn eerdere steun voor abortus. De organisatie stuurde vorige week een brief naar senatoren waarin ze hen opriep om tegen de benoeming van Kennedy te stemmen vanwege zijn eerdere steun voor abortus. „Hoewel RFK jr. toenadering heeft gezocht tot pro-life leiders en zei dat hij rekening zou houden met hun zorgen, is er op dit moment weinig reden voor vertrouwen”, schreven de leiders van de groep.

Kennedy heeft geprobeerd de Republikeinen gerust te stellen door te zeggen dat zijn persoonlijke standpunten er niet toe doen en dat hij alle anti-abortusmaatregelen van de eerste Trumpregering zal doorvoeren.