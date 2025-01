Nieuw-Zeeland wil aantrekkelijker worden voor ‘digital nomads’

Toerisme is erg belangrijk voor de economie van Nieuw-Zeeland. In de sector gaat bijna 11 miljard dollar om en er zijn volgens de overheid bijna 200.000 banen mee gemoeid. Het toerisme in Nieuw-Zeeland is echter nog steeds niet hersteld van de coronapandemie. Het aantal internationale bezoekers zit volgens de laatste cijfers op ongeveer 86 procent van het niveau van 2019, het laatste jaar voor de virusuitbraak.

Minister van Immigratie Erica Stanford voegde toe dat de aanpassing, die het mogelijk maakt om met elk bezoekersvisum op afstand te werken, de realiteit van de moderne, flexibele werkomgeving weerspiegelt. „Dit is een compleet nieuwe markt van toeristen die Nieuw-Zeeland kan aanboren.” Ze rekent er ook op dat reizigers nu langer willen blijven in Nieuw-Zeeland, „wat zal leiden tot meer uitgaven in het land”. Voor andere vormen van werk dan werken op afstand moeten bezoekers nog wel een werkvisum aanvragen.