Onderzoek: ondernemers in gasgebied Groningen in onzekerheid

Ondernemers verliezen inkomsten en klanten door de herstelwerkzaamheden in het gebied. Het herstel kan bij het bedrijfspand zijn, waardoor minder omzet gegenereerd kan worden of klanten een bepaald gebied mijden om de werkzaamheden.

Veel ondernemers hebben te maken met het opstapelen van problemen. Zo hebben ze met de aardbevingsschade te maken in hun privéleven en in hun werk. Daarnaast hebben werknemers vaak ook nog stress en problemen door schade aan huizen. De aardbevingen zijn een gevolg van de jarenlange gaswinning in Groningen.

In de regio zeggen veel ondernemers dat de ondersteuning voor schadeafhandeling vaak niet passend en helder is. Veel mensen weten niet waar ze moeten zijn met bepaalde vragen. „De onderzoekers concluderen dat de intenties van de betrokken partijen juist zijn, maar ook dat er nog veel nodig is om weer te kunnen ondernemen op een vergelijkbare manier als in de rest van Nederland”, staat in het onderzoek van Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen.

Een van de oplossingen die de onderzoekers aandragen is voor medewerkers van de schadeafhandeling om vaker langs te gaan bij ondernemers. In het onderzoek van Gronings Perspectief en de RUG staat als aanbeveling dat er meer maatwerk en duidelijkheid moet komen voor de ondernemers.