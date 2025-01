Tweede Kamer begint behandeling nieuw Wetboek van Strafvordering

Het Wetboek van Strafvordering bepaalt hoe organisaties als de politie en het Openbaar Ministerie te werk gaan bij het opsporen en berechten van verdachten. Er staat bijvoorbeeld in hoe een politieverhoor eruit moet zien en wanneer een verdachte recht heeft op een advocaat.

De aanpassingen zijn voor een groot deel technisch. In een eeuw tijd is de nummering van de wetten bijvoorbeeld een bende geworden. Maar in de oude wet is ook nog geen rekening gehouden met ontwikkelingen zoals de komst van digitale apparaten. De wetswijziging is daarom aangegrepen om alle bevoegdheden van justitie tegen het licht te houden.

Onder meer het Openbaar Ministerie, de politie en rechters hebben meegedacht over de nieuwe wetboeken. Het uitgangspunt bij alles wat justitie mag is: hoe zwaarder de bevoegdheden, hoe meer waarborgen er gelden.

De bedoeling is dat de nieuwe wet op 1 april 2029 ingaat. De meeste mensen zullen daar niet direct iets van merken, tenzij ze in aanraking komen met justitie.