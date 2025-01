Burgemeester: maatregelen nodig na ontsnapping kliniek Den Dolder

„Inwoners van Den Dolder zijn wederom opgeschrikt door een incident rondom de klinieken van Fivoor. Het versterkt de onrust en het gevoel van onveiligheid in het dorp. Dat is volledig te begrijpen”, reageert de burgemeester van de Utrechtse gemeente.

De 44-jarige patiënt ontsnapte rond middernacht op de terugweg van begeleid verlof. De politie begon een grote zoekactie. Omdat hij zich verzette bij zijn aanhouding, werd een politiehond ingezet.

De afgelopen weken heeft de gemeente Zeist al diverse maatregelen ingevoerd om een veilige leefomgeving te garanderen in Den Dolder, zegt de burgemeester. „Er is echter meer nodig. Ik dring er daarom bij verschillende instanties op aan om objectief onderzoek te doen.” Volgens haar moeten de omstandigheden in Den Dolder verbeteren, zodat de inwoners „verlichting” krijgen.

De ontsnapte patiënt is gearresteerd en zit nog zeker tot maandag in de cel. Over Fivoor is al langer veel te doen. Onlangs stak een patiënt van de instelling in Den Dolder een 76-jarige vrouw dood en in de kliniek zat ook Michael P. toen hij in 2017 Anne Faber verkrachtte en vermoordde.