Bloomberg: Amerikaanse dollar kent zwakste week in 14 maanden

De zogeheten Bloomberg Dollar Spot Index, waarin de koers van de dollar wordt afzet tegen een mandje met meerdere andere valuta’s, is vrijdag 1,6 procent lager uitgekomen dan een week eerder. Dat was de sterkste daling op weekbasis sinds november 2023.

Trumps dreigementen tegen belangrijke Amerikaanse handelspartners, waaronder Canada en Mexico, hebben de financiële markten duidelijk in beroering gebracht. Maar tot nu toe zijn er nog geen concrete presidentiële besluiten ondertekend om onmiddellijk specifieke importheffingen op te leggen.

Volgens een deskundige bij de Amerikaanse bank Morgan Stanley aarzelden beleggers in aanloop naar de inauguratie van Trump om dollars te verkopen, voor het geval de president onmiddellijk na binnenkomst in het Witte Huis tarieven zou invoeren. Maar nu dat niet is gebeurd, zouden ze die transacties alsnog doen.

Kenners van zakenbank Goldman Sachs maken al een vergelijking met Trumps beleid in 2017, toen het daadwerkelijke handelsbeleid grotendeels ongewijzigd bleef ondanks veel commotie en dreigementen. Destijds verloor de dollar eveneens aan waarde nadat Trump tot president was verkozen.