Italië stuurt opnieuw migranten naar opvangcentra in Albanië

Het is de derde keer dat Italië een groep migranten naar Albanië overbrengt sinds de opening van de twee centra in oktober. Bij de eerste pogingen om migranten in Albanië hun asielverzoeken te laten afwachten, kreeg Italië van rechters in eigen land te horen dat sommige migranten niet in deze centra mochten worden vastgehouden en moesten worden teruggebracht naar Italië.

Italië hanteert een lijst van zogenoemde veilige landen en zegt alleen „niet-kwetsbare” mannen uit deze landen naar Albanië te sturen. Op de lijst stonden landen met onveilige gebieden. De Italiaanse rechters haalden een recent besluit van het Europees Hof van Justitie aan, waarin staat dat EU-lidstaten alleen landen in het geheel als veilig kunnen bestempelen en niet delen ervan. De rechters hebben het Europees hof om opheldering gevraagd.