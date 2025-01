Kristi Noem nieuwe minister van Binnenlandse Veiligheid VS

De 53-jarige Noem groeide op een boerderij in South Dakota op en geldt als een zeer conservatieve kracht in de Republikeinse partij. Ze werd in 2018, als eerste vrouw, gekozen tot gouverneur van haar staat.

Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid werd opgericht in de nasleep van de terroristische aanslagen in de VS in 2001. Het doel was een alomvattende instelling te zijn die de nationale en openbare veiligheid en daarmee ook de grenzen van het land beschermt. Het ministerie gaat over veel zaken, inclusief cybersecurity, grensbewaking, luchtvaartbeveiliging, kustbewaking, immigratie en rampenbestrijding.