Meer Nederlandse beleggers zien kansen op beurzen VS, meldt ING

Sinds Trump in november werd herkozen zijn de Amerikaanse beurzen flink gestegen door het vooruitzicht van lagere belastingen en soepelere regels voor Amerikaanse bedrijven. Ook tijdens zijn eerste week als president gingen de koersen omhoog.

Drie op de tien beleggers zien volgens ING deze maand kansen op de Amerikaanse beurzen, vergeleken met 14 procent in oktober. Beleggers zien Nederland en andere Europese landen juist als minder kansrijk dan eerder. Simon Wiersma, beleggingsstrateeg van het ING Investment Office, zegt de negatieve stemming in Europa te begrijpen. „Maar we zien vanwege de lage waardering hier juist weer wat kansen in bijvoorbeeld aandelen in de sectoren duurzame consumentengoederen, gezondheidszorg en financiën. Die zijn sterk achtergebleven in vergelijking met Amerikaanse sectorgenoten.”

Hoewel stijgingen en dalingen van koersen bij beleggen horen, vindt een kwart van de beleggers dat de beurskoersen te hard zijn gestegen, meldt ING. Hierdoor zouden zij zich zorgen maken over een mogelijke klap naar beneden. ING herkent volgens Wiersma deze zorgen. „We zijn eind vorig jaar ook iets voorzichtiger geworden over aandelen en hebben in onze beleggingsstrategieën de weging ervan teruggebracht naar neutraal.”

Verder meldt ING dat het sentiment onder beleggers deze maand positief is gebleven, maar wel iets negatiever is geworden. De bank stelt dat beleggers negatiever zijn over de waarde van de eigen beleggingsportefeuille. De BeleggersBarometer staat deze maand op 118 punten, 8 punten lager dan in december.