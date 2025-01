Ook Somaliërs kunnen christen zijn

Het Somalische echtpaar maakt er ook geen geheim van christen te zijn. Via het station ”Somali Christian TV” verspreiden zij openlijk de christelijke boodschap. Toen zelfs de BBC en Al Jazeera dit als nieuws brachten, kon de Somalische regering dat niet meer ontkennen.

Shino en Shania zijn deze week in Nederland om Somaliërs die christen zijn geworden te bezoeken en te bemoedigen. In een restaurant in Spakenburg vertellen zij graag over de grote verandering die er in hun leven plaatshad en over Somali Christian TV, het zendingsstation dat Somaliërs overal ter wereld probeert te bereiken met het Evangelie. De twee willen met hun echte namen en herkenbaar in de krant, „want wij zijn ook openlijk vindbaar op internet, met de mogelijkheid dat mensen via Skype of WhatsApp contact met ons opnemen”.

Atheïst

Shino en Shania kwamen in 1990, nadat in Somalië de burgeroorlog was uitgebroken, als vluchtelingen naar Europa. Beiden –toen nog verloofd– waren gelovige en toegewijde moslims.

Shania: „In Somalië droeg ik nog minirokjes, maar in Europa begon ik me als moslima gesluierd te kleden. Wij verhuisden, inmiddels getrouwd, met onze twee kinderen naar een ander land. Mijn geloof in Allah hield op toen ik eens een videoclip kreeg toegestuurd. Ik zag ISIS-extremisten die in het zwart gekleed en met bivakmutsen op in de naam van Allah een jongeman in oranje overall met een zwaard afslachtten. Afschuwelijk. Ik zei: „Dit is God niet; dit is satan.” Het was de tijd van het avondgebed, maar in plaats van te bidden zei ik in het Somalisch tegen Allah: „Ik geloof niet meer in u! Finish! Ik wil niets meer met u te maken hebben, ik word atheïst.””

„Het liep anders; atheïst worden bleek niet zo eenvoudig”, zegt Shania. „Want ik kreeg twee dromen. Eerst zag ik een Man in hemels-helder wit licht. Ik knielde voor Hem. Toen ik het mijn man vertelde, zei Shino dat die Man niet Allah noch Mohammed kon zijn, dus moest het wel satan zijn. Ik had Allah afgezworen en ik bad: „Openbaar Uzelf.” In een tweede droom gaf mijn moeder mij een Koran. Ik weigerde te lezen en zei zonder ooit een Nieuw Testament te hebben gelezen: „Jezus Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Hem.” Mijn moeder dreigde mij te doden, maar ik voelde mij veilig in Jezus’ armen.”

Hoe reageerde Shino?

Shino: „Geschokt. Bezorgd. Ik besefte dat Shania christen was geworden en dat ik haar moest doden. Maar zo’n lieve vrouw, moeder van mijn twee lieve kinderen, vermoorden? Onmogelijk! Hoewel alle verwanten mij adviseerden Shania te verstoten of te doden, begon ik in de Bijbel te lezen en te onderzoeken. Het duurde nog vier jaar voordat ik tot geloof kwam.”

Shino en Shania kenden voortaan nog één verlangen: alle moslims, Somaliërs in het bijzonder, over Jezus Christus vertellen. Ze begonnen eerst nog met gezichtsbedekking en onder gefingeerde namen via internet de christelijke boodschap te verspreiden. Iemand herkende echter Shania’s stem en gaf het door aan haar moeder, die haar met de dood bedreigde.

Sinds 2015 vertelt u openlijk ex-moslims te zijn. Dat is toch gevaarlijk?

Shania: „In 2015 waren wij op een bijeenkomst met zo’n honderd christelijke Somaliërs. Door Gods ingeven zei ik mij niet langer achter de schuilnaam van „Gods Engel” te verbergen. Ik wilde openlijk met mijn gezicht en eigen naam voor de camera, zodat ieder ook van mijn gezicht de liefde Gods kon aflezen. Mijn man voelde hetzelfde. Onze getuigenissen, met die van andere Somaliërs, gingen viraal op internet en bereikten mede via de BBC en Al Jazeera ook Somalië. Ondanks de meteen uitgesproken fatwa (islamitische vervloeking, red.) leidde deze coming-out tot meerdere bekeringen onder de Somaliërs. Sindsdien verspreiden wij via Somali Christian TV, dat ook in Afrikaanse landen wordt bekeken, openlijk het Evangelie.”

„Er komen veel bedreigingen binnen. „Wij weten waar je bent”, zeggen ze dan. Eens kwam er een agent met kogelvrij vest en vroeg: „Leven jullie nog? Waar zijn je twee kinderen? Zoek een andere plek, want jullie zijn niet veilig!””

Krijgt u veel reacties?

Shania laat haar iPhone zien: 800 WhatsAppberichten zijn er binnengekomen. „Niemand kan volhouden dat alle Somaliërs moslim zijn”, zegt Shino. „Ook op het Youtubekanaal kan iedereen zien hoeveel volgelingen wij hebben: duizenden. Ongelooflijk veel Somaliërs zijn de laatste jaren christen geworden, in Somalië en in de diaspora. Wij reizen veel in Europa om hen bij te staan. In Nederland worden wij ondersteund door de Diaspora Ministries. De reacties uit Nederland geven wij door aan Marco Vos, de directeur van Diaspora Ministries, die Somaliërs in Nederlandse asielcentra en daarbuiten bezoekt. Vooral de laatste twee jaar is er een opvallende groei in het aantal Somaliërs dat christen wordt.”