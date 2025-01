Extinction Rebellion wil opnieuw A10 blokkeren

ING vindt de manier van actievoeren van Extinction Rebellion „onacceptabel”. Een woordvoerder van de bank noemt de eisen op het gebied van klimaat onrealistisch. „Ons doel om in 2040 geen financiering te verstrekken voor olie- en gaswinning is buitengewoon ambitieus en in lijn met klimaatdoelen.”

Burgemeester Femke Halsema heeft de demonstratie verboden, net zoals ze bij voorgaande demonstraties deed. XR heeft de weg al vaker geblokkeerd, zoals in februari en april vorig jaar. Ook in maart wilden klimaatactivisten demonstreren op de A10, maar toen heeft de politie dit verijdeld. XR zei dat ze destijds op verschillende plekken zijn ingesloten door de politie en noemde het „ongekende vrijheidsbeperking”. Een woordvoerder van Halsema liet weten dat de politie optrad bij „een levensgevaarlijke situatie op de snelweg”.

In september kondigde het Openbaar Ministerie aan dertien klimaatactivisten van XR te vervolgen voor het „veroorzaken van gevaar” bij blokkades op de A10. Een woordvoerder van het parket liet weten dat het de eerste keer is dat het OM om deze reden aanhangers van Extinction Rebellion vervolgt. De mensen om wie het gaat, waren bestuurders en huurders van auto’s waarmee het verkeer werd stilgezet. Het is nog niet bekend wanneer zij zich voor de rechter moeten verantwoorden.