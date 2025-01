Ongeveer 94 procent van Niccols salaris werd uitbetaald in aandelen. Niccol, die begin september bij Starbucks kwam werken, kreeg ook een bonus van 5 miljoen dollar (bijna 4,8 miljoen euro) toen hij een maand bij het bedrijf werkte.

Starbucks ontsloeg de vorige topman vorig jaar na een reeks omzetdalingen. De vijftigjarige Niccol kwam over van fastfoodketen Chipotle om het bedrijf weer op koers te krijgen. De koffieketen kreeg kritiek toen bleek dat Niccol in het zuiden van Californië bleef wonen en met een bedrijfsvliegtuig op en neer naar Seattle, waar het hoofdkantoor van Starbucks is gevestigd, reist.