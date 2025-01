China waarschuwt VS voorzichtig te zijn met Taiwan-kwestie

„We zullen nooit toestaan dat Taiwan wordt gescheiden van China”, benadrukte Wang. Hij vroeg Rubio de kwestie omzichtig aan te pakken, volgens een verslag van hun telefoongesprek dat door de Chinezen werd verstrekt. Wang zei dat Washington de „belofte” om zich aan het een-Chinabeleid te houden, niet mag verraden.

„Ik hoop dat u zich goed zult gedragen en een constructieve rol zult spelen in de toekomst van het Chinese en Amerikaanse volk en in vrede en stabiliteit in de wereld”, aldus Wang tegen Rubio.

Rubio ziet China als de grootste bedreiging voor de Verenigde Staten.