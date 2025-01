Rechter stelt vreemdeling in gelijk in zaak over grenscontrole

De Ghanees probeerde volgens NRC te reizen van Spanje naar Zweden, waar hij zijn verlopen verblijfsvergunning wilde verlengen. In Nederland stapte hij op een Flixbus waarna hij in Duitsland werd aangehouden en een dag vastgezet, voordat hij naar de Koninklijke Marechaussee (KMar) werd gestuurd. Die weigerde de man de toegang tot Nederland en plaatste hem in vreemdelingendetentie.

De rechter oordeelt dat illegale vreemdelingen die zich al in Nederland bevinden bij aanhouding aan de Belgische of Duitse grens niet direct mogen worden weggestuurd of vastgezet zoals dat mag bij een Europese buitengrens, zoals Schiphol.

Faber blijft ervan overtuigd dat er juridisch gezien „duidelijke aanknopingspunten” zijn „om een vreemdeling de toegang formeel te weigeren als binnengrenscontroles zijn heringevoerd”. Het ministerie laat weten dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) niet in beroep gaat tegen deze uitspraak, „vanwege specifieke omstandigheden van deze casus”.