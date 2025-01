Trump overweegt rampenbestrijdingsdienst FEMA op te heffen

„FEMA is een ramp gebleken. Ik denk dat we aanbevelen dat FEMA verdwijnt”, zei Trump. Volgens de president is de federale dienst „duur, traag en bureaucratisch”.

Trump reisde af naar North Carolina om de schade te bekijken die de orkaan Helene er in september vorig jaar aanrichtte. Tijdens zijn verkiezingscampagne beweerde Trump onder meer dat geld dat was bedoeld voor hulpverlening na de orkaan door de regering wordt weggesluisd en uitgegeven aan „illegale migranten”.

Later op vrijdag bezoekt Trump ook de wijken in Los Angeles die sinds eerder deze maand worden geteisterd door bosbranden.