AEX sluit lager na verslechtering consumentenvertrouwen VS

De AEX-index sloot 0,9 procent lager op 901,33 punten, met Shell, KPN en ASML bij de grootste dalers. De MidKap zakte 0,3 procent tot 831,33 punten. Elders in Europa was het beeld gemengd. In Frankfurt en Londen stonden de bekendste graadmeters lager. De beurs in Parijs boekte juist 0,4 procent winst.

Verlichtingsbedrijf Signify kon een eerdere koerswinst niet vasthouden en eindigde 0,4 procent lager. De fabrikant van lampen en verlichtingssystemen boekte vorig jaar een lagere omzet, maar behaalde een hogere winst na kostenbesparingen. Topman Eric Rondolat kondigde zijn vertrek aan.

In Kopenhagen schoten aandelen van Novo Nordisk meer dan 7 procent omhoog. De farmaceut presenteerde onderzoeksresultaten die erop wezen dat een nieuw middel, amycretin, bij patiënten voor gewichtsverlies zorgde. Novo Nordisk is dankzij andere medicijnen voor gewichtsverlies een van de waardevolste bedrijven van Europa geworden.

Verkopers van luxeproducten kenden ook een goede dag, dankzij goed ontvangen resultaten van Burberry. Het Britse modemerk achter het bekende ruitjesmotief kampte weliswaar met een daling van de omzet, maar die was minder hevig dan op de beursvloeren gevreesd. Het aandeel steeg net geen 10 procent. Branchegenoot LVMH, die volgende week met resultaten komt, won 1,6 procent en Gucci-moederbedrijf Kering steeg ruim 4 procent.

In Stockholm raakte Ericsson bijna 13 procent aan beurswaarde kwijt. De fabrikant van telecomapparatuur maakte bekend dat tegenvallende resultaten van zijn divisies voor media en zakelijke oplossingen de winst drukten.

De euro was 1,0516 dollar waard, een stijging van 0,8 procent. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 74,54 dollar. Brentolie steeg juist 0,1 procent in prijs tot 78,38 dollar per vat.