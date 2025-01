Bureau Jeugd en Media: challenges niet helemaal te voorkomen

Bij de challenge wurgen deelnemers elkaar of zichzelf en laten ze weer los vlak voordat ze buiten bewustzijn raken. Ondanks de gevaren zijn er op sociale media allerlei filmpjes van te vinden. „Dat het zo gevaarlijk is, maakt het ook aantrekkelijk”, zegt Pardoen. „Volwassenen kunnen de risico’s van zulke spellen goed inschatten, voor tieners is dat veel moeilijker.”

Volgens haar moeten ouders en scholen daarom met jongeren in gesprek gaan en de gevaren benoemen. „Je weet dat ze de filmpjes zien en dat je er geen invloed op hebt. Daarom wil je weten dat ze wel de risico’s kennen. Helemaal voorkomen dat ze zelf gaan experimenteren, kun je niet.”

Wel zijn er bepaalde signalen die erop kunnen duiden dat jongeren stikspelletjes doen. Volwassenen moeten alert zijn als jongeren bijvoorbeeld vaak alleen op hun kamer zijn met de deur dicht, en daar dan duizelig weer uitkomen. Ook blauwe plekken in de hals of bloeduitstortingen in de ogen kunnen erop wijzen.