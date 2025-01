Indonesië laat ter dood veroordeelde Fransman naar huis gaan

Atlaoui kreeg de doodstraf omdat hij als chemicus werkte in een xtc-fabriek die wekelijks 100 kilo illegale pillen kon produceren. De man heeft altijd zijn onschuld volgehouden. Hij beweert dat hij dacht in een acrylfabriek te werken. In 2015 voorkwam Frankrijk zijn executie door diplomatieke druk uit te oefenen.

Een Indonesische minister heeft de vrijlating bekendgemaakt tijdens een persconferentie met de Franse ambassadeur in Indonesië. De landen hebben na maandenlange onderhandelingen een deal gesloten voor de terugkeer van de Fransman, die nu kanker zou hebben. Het is niet duidelijk wat er met Atlaoui gebeurt als hij terug is in Frankrijk.

In de afgelopen weken liet Indonesië al zes prominente gevangenen vrij, onder wie een Filipijnse vrouw die vijftien jaar in de dodencel zat voor drugssmokkel. Indonesië heeft een van de strengste drugswetten ter wereld. Een Indonesisch ministerie zei dat begin november meer dan negentig buitenlanders in de dodencel zaten voor drugsgerelateerde misdrijven. In Indonesië vond in 2016 voor het laatst een executie plaats.