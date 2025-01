Japanse media: doodstraf voor Chinees die Japans kind doodstak

Het proces tegen de 44-jarige Chinees begon vrijdag. Het slachtoffer werd afgelopen september onderweg naar school gedood. Hij had een Japanse vader en een Chinese moeder, maar had de Japanse nationaliteit. Het geweld vond plaats op de dag van een incident in 1931 dat de oorlog tussen China en Japan in gang zette.

De steekpartij volgde na een fatale steekpartij in Suzhou. Een Chinese man viel een bus aan die werd gebruikt door een Japanse school. Een Chinese burger werd gedood toen die een Japanse moeder en haar kind probeerde te beschermen. De verdachte in die zaak werd eerder deze week veroordeeld tot de doodstraf.

Japan uitte zorgen na deze en andere dodelijke incidenten in China. Premier Fumio Kishida eiste uitleg en wilde dat China de veiligheid van Japanners in het land zou waarborgen. China zei dat de incidenten op zichzelf stonden en dat het alle buitenlanders in het land blijft beschermen.