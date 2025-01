Trump verleent 23 prolifedemonstranten gratie

„Deze 23 mensen hadden niet vervolgd mogen worden”, zei Trump toen hij het pardon ondertekende. „Velen van hen zijn ouderen. Het is een grote eer om dit te ondertekenen.”

Het bevel van Trump tot vrijlating van deze prolifedemonstraten kwam aan de vooravond van de Mars voor het leven. Die wordt vrijdag in Washington gehouden. Vicepresident J.D. Vance is een van de sprekers tijdens dit jaarlijks evenement.

De prolifedemonstranten werden tijdens de vorige regering veroordeeld wegen het overtreden van de Freedom of Access to Clinic Entrances Act. Deze wet werd in 1994 onder president Bill Clinton van kracht als reactie op klachten over geweld tegen abortusklinieken.

Enkele dagen voordat Trump werd ingehuldigd, stuurden advocaten van de Thomas More Society hem een brief waarin ze de aankomend president aanspoorden om de prolifeactivisten gratie te verlenen. Onder de veroordeelden was ook de 88-jarige Eva Edl, een christin die in haar jonge jaren in een strafkamp in communistisch Joegoslavië zat.

De prolifebeweging juicht Trumps gratiebesluit toe. Marjorie Dannenfelser, voorzitter van de organisatie Susan B. Anthony Pro-Life America, zei donderdag: „We danken president Trump voor het onmiddellijk nakomen van zijn belofte om prolifedemonstranten vrij te laten die het doelwit waren van en gevangen werden gezet door Bidens ministerie van Justitie.”

Steve Crampton van de Thomas More Society zei: „Deze heldhaftige, vreedzame prolifers, die onterecht gevangen zijn gezet door Bidens ministerie van Justitie, worden nu vrijgelaten en kunnen terugkeren naar huis, naar hun families, een familiemaaltijd eten en genieten van de vrijheid die hun in de eerste plaats nooit had mogen worden afgenomen."