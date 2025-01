De storm, die zich noordwaarts verplaatst, ging vrijdagochtend gepaard met windstoten tot 183 kilometer per uur in het westen van Ierland. Dat is een nieuw Iers record.

Het openbare leven in Ierland ligt vanwege de verwoestende storm stil. De autoriteiten hebben mensen opgeroepen thuis te blijven en het openbaar vervoer ligt plat. Een recordaantal van minstens 715.000 huishoudens en bedrijven, bijna een op de drie, heeft te maken met stroomstoringen.

In het Verenigd Koninkrijk is code rood afgegeven voor Noord-Ierland en Schotland. Ook daar zijn net als in Ierland vluchten geschrapt, verstoringen in het openbaar vervoer en scholen gesloten. In Noord-Ierland zitten meer dan 93.000 adressen zonder elektriciteit en in Schotland 10.000, aldus lokale media.