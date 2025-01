20 jaar celstraf voor vadermoord in Wouwse Plantage

Het slachtoffer werd op 24 maart 2023 naar een vervallen boerderij gelokt, waar hij een afspraak dacht te hebben voor het kopen van oud ijzer. L. zei dat hij en Haisch’ dochter hem daar zouden confronteren met hun geheimgehouden relatie. L. beweerde dat Haisch al dood was toen hij arriveerde en dat hij er niets mee te maken had. De rechters vinden dat „volstrekt onaannemelijk en ongeloofwaardig”. Ze konden echter niet precies vaststellen wie welke geweldshandeling heeft uitgevoerd. De twee wijzen naar elkaar, maar volgens de rechtbank was er sprake van een nauwe en bewuste samenwerking.

Het slachtoffer overleed aan zes steekwonden, waarschijnlijk toegebracht met een groot mes dat L. drie dagen eerder onder een valse naam had besteld. In de ochtend na de moord gooide L. zijn kleding en schoenen weg. Daarop werd bloed van het slachtoffer gevonden. De verdachte verklaarde dat dit daarop terecht was gekomen doordat hij het mes uit Haisch’ borstkas had gehaald.

Op zijn telefoon werden Snapchatberichten aangetroffen tussen hem en zijn vriendin, waarin zij mogelijkheden bespreken om haar vader te doden. Daarnaast deed de dochter ‘bizarre’ zoekopdrachten rondom het verlies van een vader, nog voor zijn overlijden. De behandeling van haar zaak is uitgesteld naar mei, omdat ze een nieuwe advocaat heeft.