Premier Ierland: Éowyn is een historische storm

Martin heeft op X ook gemeld dat de Nationale Coördinatiegroep voor Noodsituaties bijeenkomt om de landelijke inzet te bespreken. Netbeheerder ESB Networks, staatswaterbedrijf Uisce Éireann en het ministerie van Defensie moeten samenwerken om de stroom- en watervoorziening te herstellen en hulp te bieden aan wie dat nodig heeft, aldus Martin. Zij beginnen daarmee zodra het buiten veilig is.

De Ierse weerdienst waarschuwt met code rood voor de levensgevaarlijke situaties die door Éowyn kunnen ontstaan. Het openbare leven in Ierland ligt momenteel stil. Honderden vluchten zijn geschrapt en het openbaar vervoer is tot stilstand gekomen. Scholen zijn dicht en veel bedrijven zijn gesloten. Er zijn windstoten met een kracht van 183 kilometer per uur gemeten, een nieuw Iers record.