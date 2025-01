Signify stijgt op Damrak na resultaten en komend vertrek topman

De topman werd vorig jaar nog herbenoemd voor een termijn van vier jaar. Maar volgens een verklaring van Signify zijn Rondolat en de raad van commissarissen overeengekomen dat de tijd rijp is voor een leiderschapswissel. De vertrekkende topman toonde zich tevreden over de resultaten in 2024, die laten zien dat Signify blijft groeien. Ook kondigde het bedrijf aan de komende jaren eigen aandelen te gaan inkopen. Het aandeel Signify werd ruim 2 procent hoger gezet.

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt een fractie hoger op 909,25 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 840,27 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,9 procent.