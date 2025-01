Oud-Kamerlid Bisschop leidt bezinning op toekomst visserij

Bisschop is benoemd tot voorzitter van de zogeheten werktafel visserij, zo maakte staatssecretaris Jean Rummenie (Visserij) vrijdag bekend. De SGP’er gaat daarbij om de tafel met vertegenwoordigers van de visserijsector, natuurorganisaties en andere partijen met belangen op de Noordzee en andere grote wateren.

De genoemde visie werd een klein jaar geleden gepresenteerd door toenmalig minister Piet Adema. Die wilde de sterk gekrompen visserijsector perspectief geven tot 2050, maar moest de uitwerking van zijn ideeën overlaten aan het nieuwe kabinet.

Vis is een belangrijk onderdeel van het voedselpakket en moet volgens de visie buiten de eiwittransitie (door de overheid bevorderde verschuiving in het voedselpatroon van dierlijk naar plantaardig eiwit) blijven. Verder moet het belang van de visserij steviger dan tot nu toe meewegen bij de verdeling van ruimte op zee.

Wat hebt u met visserij?

„Ik ben jarenlang woordvoerder visserij geweest van de SGP-fractie in de Tweede Kamer. Ik heb veel werkbezoeken afgelegd en de recente saneringsoperatie kritisch gevolgd. Toen de vraag kwam, heb ik wel even moeten nadenken of ik zo’n stevige klus nog wil oppakken. Ik heb ja gezegd. De visie is stevig, er staan mooie ambities in.”

Wat is precies uw taak?

„Het is de bedoeling dat de partijen die aan de werktafel deelnemen een evenwichtig stappenplan opstellen om uitvoering te geven aan de visie ”Voedsel uit Zee”. De daadwerkelijke uitvoering komt later.

Roelof Bisschop. beeld Niek Stam

Wij stippelen niet alleen een tijdpad uit, maar we houden ons ook met de inhoud bezig. Windparken op zee bijvoorbeeld: die kun je voor de visserij gesloten houden, maar je kunt ook kansen zoeken voor aquacultuur. Een punt van discussie is ook de ruimte die behouden blijft voor de kottervisserij.”

De Noordzeevisserij is de afgelopen jaren, mede met steun van de overheid, sterk gekrompen. Heeft de sector nog wel perspectief?

„Absoluut. De visie erkent dat vis en schaal- en schelpdieren een wezenlijk onderdeel zijn van ons voedselpakket. We hebben vissers nodig om die te vangen. Samen moeten we kaders formuleren om een vitale vloot te behouden, waarmee de vissers een goede boterham kunnen verdienen. De tijd van afwachten, zoals onder vorige kabinetten, is voorbij. Anders kalft de sector verder af en gaat ze uiteindelijk ten onder.”

In de werktafel participeren clubs met soms tegengestelde belangen. Hoe gaat u de neuzen dezelfde kant op krijgen?

„Dat is de belangrijkste uitdaging voor mij. Maar ik ben redelijk optimistisch. Natuurorganisaties, exploitanten van windparken en vissers hebben wel degelijk gedeelde belangen, zoals een goede inrichting en een goed gebruik van de Noordzee. Als een partij alleen maar aan tafel zit met de vraag wat het haar oplevert, dan wordt het lastig. Deelnemers moeten bereid zijn om de goede balans te zoeken. Dat is in ieders belang.”

Hoeveel tijd krijgt u?

„Er staat een halfjaar voor. Ik heb er wel vertrouwen in dat dit gaat lukken.”