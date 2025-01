Bank of Japan verhoogt rente tot hoogste niveau sinds 2008

De rente bedraagt nu 0,5 procent, tegen een eerder tarief van 0,25 procent. Dat is het hoogste niveau sinds 2008. De Bank of Japan had de financiële markten nu beter voorbereid op een renteverhoging en de rentestap was conform de verwachting van economen. Het besluit om de rente te verhogen was niet unaniem. Acht beleidsmakers stemden voor een verhoging en een stemde tegen.

Een verhoging van de rente zal leningen duurder maken voor consumenten en bedrijven. De Bank of Japan hoopt daarmee de inflatie af te remmen. Vrijdag werd ook bekendgemaakt dat de Japanse inflatie in december is uitgekomen op 3,6 procent. Dat is het hoogste niveau sinds januari 2023. De zogeheten kerninflatie, waarin de sterk schommelende prijzen voor verse voeding niet worden meegenomen, liep op tot 3 procent. De inflatie ligt al sinds april 2022 boven de doelstelling van 2 procent van de centrale bank.

De centrale bank verhoogde ook de inflatieverwachtingen en verklaarde de rente te blijven verhogen. Voor het boekjaar 2024, dat in Japan loopt tot eind maart 2025, wordt nu een stijging van de consumentenprijzen voorzien van 2,7 procent, tegen een eerdere verwachting van 2,5 procent. Voor 2025 en 2026 wordt gerekend op een inflatie van 2,4 en 2 procent. Eerder werd voor beide jaren gerekend op een inflatie van 1,9 procent.

Met de renteverhoging wil de Bank of Japan ook de koers van de Japanse yen ondersteunen. De Japanse munt is in waarde gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar door de hogere rente in de Verenigde Staten. De Amerikaanse Federal Reserve, die vorig jaar is begonnen met het verlagen van de rente, heeft aangegeven de rente in een langzamer tempo terug te schroeven. De Fed vergadert volgende week over het rentetarief en houdt dan naar verwachting een rentepauze. De onlangs aangetreden Amerikaanse president Donald Trump eiste donderdag in een toespraak op het World Economic Forum in Davos echter dat de rentes snel omlaag gaan.