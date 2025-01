Winsten op Wall Street na Davos-speech Trump

Economie

De aandelenbeurzen in New York zijn na een aarzelend begin met duidelijke winsten gesloten. Beleggers verwerkten de toespraak die de Amerikaanse president Donald Trump via videoverbinding gaf op het World Economic Forum in Davos. Hij riep olielanden van de OPEC op om te zorgen voor lagere olieprijzen en pleitte voor een snelle verlaging van de rente.