Farmaceut en eigenaren betalen 7,4 miljard om verslavingsgolf VS

Purdue verkocht jarenlang de pijnstiller OxyContin, een opiaat dat op veel vlakken vergelijkbaar is met heroïne. Daarmee droegen ze volgens aanklagers bij aan een verslavingsgolf die volgens een schatting van Amerikaanse gezondheidsdiensten aan een half miljoen mensen in de VS het leven heeft gekost.

Eerder troffen de staten een schikking van 6 miljard dollar met de familie Sackler en Purdue Pharma. Maar het Hooggerechtshof ging niet akkoord met die overeenkomst, omdat afspraken die de miljardairsfamilie tegen nieuwe rechtszaken beschermden onwettig zouden zijn. Bij de nieuwe schikking krijgen de Sacklers in principe geen immuniteit tegen nieuwe rechtszaken, meldt de New Yorkse procureur-generaal Letitia James.

Een rechter moet de schikking nog goedkeuren. Als dat gebeurt, betaalt de familie Sackler 6,5 miljard dollar en Purdue 900 miljoen dollar. Volgens onderzoek van Amerikaanse Congresleden hadden de Sacklers in 2021 samen een vermogen van 11 miljard dollar.

Door de schikking mogen leden van de familie Sackler geen zeggenschap meer hebben over Purdue. Ook verbiedt de overeenkomst met justitie ze om nog opiaten te verkopen. Het geld dat ze betalen gaat onder andere naar afkickprogramma’s en projecten die verslavingen moeten voorkomen.

„De familie Sackler heeft steeds winst nagejaagd ten koste van kwetsbare patiënten en een cruciale rol gespeeld bij het veroorzaken en aanjagen van de opiatenepidemie”, zei James. „Hoewel geen enkel geldbedrag de door hen veroorzaakte schade volledig herstelt, zorgt deze massale financiële stroom ervoor dat gemeenschappen in nood de middelen hebben om te helen.”