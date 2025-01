Verdachte steekpartij Aschaffenburg gedwongen naar psychiatrie

Een 2-jarig jongetje van Marokkaanse afkomst en een 41-jarige Duitse voorbijganger werden met een keukenmes doodgestoken. Bovendien werd een 2-jarig meisje uit Syrië drie keer in de nek gestoken. Volgens de autoriteiten liep een 72-jarige man verwondingen op aan zijn borst. Een 59-jarige kleuterjuf brak haar arm in de commotie. De drie zwaargewonden liggen nog in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar, aldus de politie.

De autoriteiten onderzoeken waarom de Afghaan nog in Duitsland was, hoewel hij het land moest verlaten omdat hij geen asiel had gekregen.