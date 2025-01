Drie minderjarigen aangehouden voor explosies Almere

De andere twee aanhoudingen vonden later plaats. Een van de drie verdachten, een 16-jarige jongen uit Almere, wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De andere twee zitten niet meer vast, zegt een woordvoerster van het OM. Hun betrokkenheid bij de explosies wordt nog onderzocht. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

In en om de straat gold vanaf 10 januari voor tien dagen een veiligheidsrisicogebied. In die periode werden binnen dat gebied een 34-jarige vrouw uit Almere en een man van 44 met een onbekende woon- of verblijfplaats aangehouden voor vuurwapenbezit. Ook dat onderzoek is nog niet afgerond.