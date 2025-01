Trump dreigt met importheffingen, hekelt EU-boetes voor big tech

In een videoverbinding met de bijeenkomst in het Zwitserse skioord memoreerde hij de fikse boetes en naheffingen die Brussel oplegde aan Apple, Google en Facebook-eigenaar Meta. Die hadden te maken met regels rond staatssteun of ongeoorloofd machtsmisbruik door de techconcerns. „Maar voor zover ik het kan nagaan, is het een vorm van belasting”, zei Trump over de geldstraffen. „Vanuit Amerikaans perspectief behandelt de EU ons zeer, zeer oneerlijk, erg slecht. Dit zijn Amerikaanse bedrijven, of je ze leuk vindt of niet, en ze zouden dit niet moeten doen.”

Het is mogelijk een toespeling op acties die Trump wil ondernemen tegen de EU om de strengere regulering van techbedrijven in het landenblok. Onlangs sprak Meta-topman Mark Zuckerberg in een podcast de hoop uit dat de Republikein de belangen van Amerikaanse techconcerns in het buitenland zou verdedigen.

De afgelopen jaren voerde de EU nieuwe wetgeving in die moet voorkomen dat grote techbedrijven hun macht misbruiken en internetgebruikers moet beschermen tegen schadelijke berichten of beelden. Die regels zijn impopulair bij topbestuurders van deze ondernemingen.

Trump zei verder dat bedrijven wereldwijd de keuze hebben tussen produceren in de VS of heffingen betalen aan de grens. Hij riep ook oliestaat Saudi-Arabië en andere leden van de OPEC op de olieprijzen te verlagen. De Amerikaanse president stelt veel te willen doen om de inflatie in de VS omlaag te krijgen. Tegelijkertijd eiste hij dat de rentes snel omlaag gaan.