EU sluit financiering grenshekken niet langer uit

De afgelopen jaren was en is EU-financiering beschikbaar voor lidstaten „om goed uitgeruste en moderne infrastructuur te bieden voor veiligheid aan de Europese buitengrenzen”, zei Brunner donderdagmiddag in een interpellatiedebat in het Europees Parlement. „Dat moet ook helpen bij de bestrijding van irreguliere migratie.” Als lidstaten hekken of muren aan hun Europese buitengrenzen willen plaatsen, moeten ze dat nu zelf betalen.

„Nu gaan we verder met de volgende stap”, zei Brunner, die daarbij benadrukte dat het „erg belangrijk is wat ik nu ga zeggen”. Het is duidelijk „dat de algehele behoeften aan grensbeheer opnieuw moeten worden beoordeeld”. Steeds meer lidstaten willen fysieke barrières om illegale migranten buiten de EU te houden.

Volgens de Eurocommissaris wordt de financiering van hekken en muren onderdeel van de onderhandelingen over de nieuwe meerjarenbegroting van de EU. Die beginnen later dit jaar en worden gevoerd met zowel de EU-lidstaten als het Europees Parlement. „Op de uitkomst daarvan mag niet worden vooruitgelopen”, zei de Eurocommissaris.

Brunner benadrukte wel dat maatregelen proportioneel moeten zijn en dat fundamentele rechten moeten worden gerespecteerd.