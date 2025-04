Europees Parlement stemt voor optie tot invoering X-aanduiding op ID-kaart 

Met 432 stemmen voor, 202 stemmen tegen en 25 onthoudingen stemden Europarlementariërs voor het voorstel om nieuwe identiteitsdocumenten in te voeren met verbeterde veiligheidskenmerken, die in alle EU-landen gelijk zijn. Vooral Europarlementsleden uit rechtse Eurofracties hebben problemen met de plannen.

De Europese Commissie kwam in juli 2024 met een voorstel om de veiligheidskenmerken voor ID-kaarten van een juridische basis te voorzien. Die minimumvereisten, zoals een portretfoto en vingerafdruk, staan vastgelegd in de [ICAO-richtlijnen](International Civil Aviation Organization (ICAO)) – van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) van de Verenigde Naties. Veiligheidskenmerken zijn nodig om vrij verkeer van personen te optimaliseren en namaak-ID-kaarten van echt te kunnen onderscheiden. Met ID-kaarten kan alleen binnen Europa worden gereisd.

In het voorstel verplicht de Commissie ook lidstaten om –naast de M (man) of de V (vrouw)– op identiteitsdocumenten het neutrale geslachtskenmerk X in te voeren, als het geslacht wordt vermeld. Amendementen van rechtse fracties om alleen M en V op ID-kaarten toe te staan, haalden het niet.

Vrijwel alle EU-lidstaten erkennen enkel de aanduiding M of V op identificatiedocumenten. In Nederland is het sinds 2018 mogelijk een X in een ID-kaart te laten zetten – nadat bij de rechter is aangetoond dat iemand zich niet als man of vrouw identificeert. Ook Duitsland en Denemarken erkennen het geslachtskenmerk X op identificatiedocumenten. In Spanje verschilt het per regio. Oostenrijk erkent alleen intersekse personen.

Kritisch

Nu het Parlement met de verordening akkoord is, moeten de 27 lidstaten in de Europese Raad unaniem groen licht geven. Het is onwaarschijnlijk dat ook een land als Hongarije meegaat in het erkennen van de aanduiding X in ID-kaarten. Dus lijkt dat aspect van het rapport waarover in het Parlement is gestemd symboolpolitiek.

„Biologisch gezien zijn er maar twee geslachten: man en vrouw.” Bert-Jan Ruissen, Europarlementariër voor de SGP

Bert-Jan Ruissen. beeld SGP

SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen is kritisch over de verordening: „Onder het mom van het verbeteren van veiligheidskenmerken van identiteitsdocumenten, wil men lidstaten verplichten tot het invoeren van de aanduiding X op ID-kaarten. Dit is een bevoegdheid van de landen zelf”, zegt Ruissen, die tegen de verordening stemde.

„Met mijn tegenstem, wil ik de Commissie oproepen terug te gaan naar de tekentafel en dit wokedeel uit het voorstel te schrappen. De genderideologie is in strijd met de scheppingsorde. Biologisch gezien zijn er maar twee geslachten: man en vrouw.”

Rapporteur en VVD-Europarlementariër Malik Azmani geeft geen reactie op de aangenomen verordening.