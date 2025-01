Haags ziekenhuis opent speciale griepafdeling

De aparte griepafdeling moet helpen „om de druk op andere afdelingen te verlichten en de zorg elders in het ziekenhuis door te laten gaan”, laat een woordvoerster van de Haagse ziekenhuisorganisatie weten. Volgens Haaglanden MC gaat dat vooralsnog goed.

In een rondgang van het ANP liet ziekenhuis Isala (Zwolle en Meppel) weten dat het een kleine ‘griepafdeling’ heeft ingericht op een vierpersoonskamer op de longafdeling. Het OLVG legt grieppatiënten ook op een aparte kamer, „maar er is nog geen sprake van grootschalige isolatie-afdelingen”. Het Amsterdamse ziekenhuis heeft naar eigen zeggen te maken met „een grote toestroom van patiënten.” Ziekenhuis Gelderse Vallei (Ede) legt sommige mensen met griep op eenpersoonskamers. Patiënten die dezelfde griepversie onder de leden hebben, komen bij elkaar op een kamer. Ziekenhuis Adrz in Zeeland wil dat ook doen, als het nodig wordt.

Nederland staat op de drempel van een griepepidemie, die vrijwel elke winter voorkomt. Vorige week gingen 58 op elke 100.000 mensen met griepachtige klachten naar de huisarts. Er is sprake van een epidemie wanneer het aantal patiënten ook volgende week rond dat niveau of hoger is.

Andere ziekenhuizen hebben nog geen griepvleugels ingericht. „We zien een stabiele toestroom van grieppatiënten, met deze week een duidelijke toename”, laat het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven weten. Het ziekenhuis kan de toestroom aan, maar moet daar naar eigen zeggen hard voor werken. „Kamers zijn nauwelijks leeg of zijn alweer bezet.” Het Rivierenland in Tiel ziet vooralsnog „geen bijzondere ontwikkeling, anders dan de normale winteropleving in patiënten met influenza.”