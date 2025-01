Activisten claimen projectie van ‘Heil Tesla’ op Duitse fabriek

De organisaties Led By Donkeys en Zentrum für Politische Schönheit plaatsten foto’s en een filmpje van projecties op de zogenoemde Tesla Gigafactory in Grünheide. Er zou onder meer een afbeelding zijn geprojecteerd van afgelopen maandag, toen Elon Musk na de beëdiging van Donald Trump als president tot twee keer toe met zijn rechterhand tegen zijn borst sloeg en vervolgens met zijn handpalm naar beneden zijn rechterarm strekte. Musk zelf noemde het feit dat dat gebaar met Hitler in verband gebracht wordt „vuile trucs”.

Naast de foto zou ook een filmpje op de gevel geprojecteerd zijn, zo is te zien op de socialemediakanalen van de organisaties. Daarin wordt Musk in verband gebracht met allerlei radicaal- en extreemrechtse figuren. Ook Geert Wilders wordt aangehaald. Musk is een bedreiging voor de democratie in Europa en doet dat met het geld dat hij verdient aan Tesla, stellen de makers. „Als je een Tesla koopt, steun je een uiterst rechtse activist.”

Woensdag zei de politie tegen Tagesspiegel dat de beelden van de projecties nep waren, om daar een dag later op terug te komen. Onderzocht wordt of symbolen zijn gebruikt van „ongrondwettige organisaties”. Volgens de Duitse wet is ook de verspreiding van zulke symbolen, waaronder de Hitlergroet en nazisymboliek als hakenkruizen, verboden.

Led By Donkeys claimde ook een protestvideo geprojecteerd te hebben op het Europese hoofdkantoor van Tesla in Amsterdam, afgelopen november.