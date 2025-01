Verkoop dieselbusjes bijna verdubbeld door belastingwijziging

Economie

De verkoop van dieselbusjes in Nederland heeft vorig jaar een spectaculaire stijging van 87 procent doorgemaakt, met bijna 113.000 verkochte exemplaren. In de laatste maand van het jaar bereikte de verkoop van dieselbedrijfswagens een piek van bijna 33.000 stuks, meer dan zeven keer zoveel als in dezelfde periode het jaar ervoor. De verkoopspurt is te verklaren doordat bestelwagens die nog in 2024 op kenteken werden gezet nog in aanmerking kwamen voor ondernemersvrijstelling van de bpm.