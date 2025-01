Advocaat toeslagenouders: advies over herstel biedt perspectief

Pérez reageert op de bevindingen van een commissie onder leiding van oud-Kamerlid Chris van Dam, die een spoedadvies heeft uitgebracht omdat de compensatie van gedupeerden is vastgelopen. „Het advies van de commissie-Van Dam raakt de kern van wat wij als advocaten al jaren bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) tevergeefs hebben aangekaart en wat kan worden verbeterd”, aldus de advocaat. „Ik ben blij dat de commissie helder is over de juridische onvoldoende die de UHT krijgt. Dat er na jaren een commissie voor nodig is om uit te spreken wat de ondergrens van de omvang van het dossier is, en dat een dossier noodzakelijk is voor een zorgvuldige en eerlijke procedure, mag de UHT zich zeer aantrekken, het is juridisch onder de maat.”

De advocaat hoopt dat het kabinet snel reageert op het advies. Ook spreekt ze de wens uit dat het „bestuurlijk kopstuk” waar de commissie mee komt, „iemand is die meters gaat maken voor de ouders”. Maar ook iemand die „naast de staatssecretaris gaat staan” en een brug kan slaan tussen de ambtenaren en de staatssecretaris. „Zodat zo’n afdeling UHT bijvoorbeeld eerder aangesproken kan worden en de werkwijze wel correct wordt.”