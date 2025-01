Drugssmokkelaars verleggen werkterrein naar zuiden van Europa

Volgens Jan Janse van de Zeehavenpolitie veranderen zowel de havens van waar de drugs in Midden en Zuid-Amerika worden verzonden als de eerste plaats van aankomst. „Er is heel veel verandering gaande in internationale cocaïnestromen. Zo zien we meer drugs uit Frankrijk en Spanje binnenkomen, vanuit Brazilië via de Sahellanden. En er komen meer drugs binnen via Roemenië en Albanië, vermoedelijk vanuit Turkije.”

De drug die voornamelijk wordt gesmokkeld is cocaïne. Toch werd afgelopen jaar ook een partij van 3207 kilo crystal meth onderschept tussen een lading zand uit Mexico en werden een aantal partijen wiet uit Canada, waar de kweek legaal is, gevonden.

De meestgebruikte methode om de drugs binnen te smokkelen is nog altijd met tassen die op de lading in een container worden gegooid. Containers met vers fruit uit Zuid-Amerika blijven het meest gebruikt. Om dit te bestrijden kunnen containers niet meer worden afgehaald met een pincode, maar moet de persoon die de lading ophaalt bekend zijn. Dat moet diefstal en misbruik van de pincodes voorkomen.

Het afgelopen jaar zag Rotterdam een toename van kleinere partijen drugs. Ook zijn andere smokkelmethodes in opkomst. Zo worden de drugs bijvoorbeeld verwerkt in verpakkingsmaterialen. Afgelopen jaar werden pakketjes cocaïne en cocaïnepasta aangetroffen in de dubbele flap van kartonnen dozen. „Dat kost enorm veel moeite voor de tegenpartij”, aldus Peter van Buijtenen, regiodirecteur van de douane in de Rotterdamse haven. Hij is verheugd dat smokkelaars ingewikkelder methodes moeten gebruiken.

Al zijn sommige van de nieuwe methodes, zoals het oplossen van de drugs in vloeistof wel moeilijker te zien op een scan. „We moeten meebewegen en ons aanpassen om ook deze nieuwe ingewikkelde partijen te vinden”, zegt Van Buijtenen.

Om de import van drugs tegen te gaan is de douane gaan werken met drones en worden camera’s steeds geavanceerder, onder andere met warmtebeelden. Ondanks alle inspanningen is het volgens Janse een illusie dat de smokkel helemaal stopt. „Zolang er vraag is blijft de drugs naar Nederland komen.”