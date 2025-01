Ongevraagd advies Van Dam: haal toeslagen weg bij Financiën

„We kunnen ons voorstellen dat het belangrijk is dat mensen die aan inkomensondersteuning werken in een cultuur ván inkomensondersteuning werken”, schrijft Van Dam. „Die cultuur is niet de cultuur van het ministerie van Financiën.” Bij het ministerie van Financiën heerst een „controlecultuur”, stelt de commissie. Dat is belangrijk, want Financiën moet goed opletten of er genoeg belasting binnenkomt, en of belastinggeld wel goed wordt uitgegeven.

Financiën heeft ook last van de kritiek op de hersteloperatie. Datzelfde geldt voor de Belastingdienst, waar de Dienst Toeslagen onder viel in de tijd van de uit de hand gelopen fraudejacht op toeslagenontvangers. Voor de Belastingdienst moet volgens de commissie de controledrift juist weer een kwaliteit zijn. Ook daarom is het belangrijk afstand te creëren tussen de fiscus en de Dienst Toeslagen. „Geef de Belastingdienst terug aan de Belastingdienst”, luidt dan ook het advies.

De toekomst van de Dienst Toeslagen is hoe dan ook onzeker, omdat de politiek eigenlijk af wil van het complexe toeslagenstelsel. „Uiteraard speelt de wijze waarop in de toekomst het stelsel van kinderopvangtoeslag financieel vorm wordt gegeven hier een rol”, erkent de commissie-Van Dam.