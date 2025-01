Europese banken keren recordbedrag uit aan aandeelhouders

De grootste beursgenoteerde Europese en Britse banken zullen naar verwachting 74,4 miljard euro aan dividenden uitkeren en 49 miljard euro aan aandelen inkopen bij de bekendmaking van hun jaarresultaten over 2024. De dividenden zijn hiermee een stuk hoger dan het niveau van voor de financiële crisis in 2008. Met de hogere uitkeringen compenseren banken aandeelhouders voor de gemiste dividenden tijdens de coronapandemie.

De forse toename van uitkeringen volgt op een periode waarin veel investeerders de bankensector links lieten liggen. Banken hadden te maken met lage beurswaarderingen, bescheiden winstuitkeringen na de financiële crisis en beperkingen van toezichthouders in 2020 die dividenden en aandeleninkopen tijdelijk stopzetten.

„Europese banken worden gewaardeerd op de beurs alsof hun winst en uitkeringen gaan dalen, maar dat zien wij helemaal niet gebeuren”, zegt Jason Napier, beleggingsspecialist bij UBS. Volgens hem zullen banken de komende drie jaar ongeveer het dubbele aan dividend uitkeren vergeleken met het gemiddelde op de aandelenmarkt.

Toch zijn er zorgen over de concurrentiepositie van Europese banken. Een minder strenge regulering onder de Amerikaanse president Donald Trump zou Amerikaanse banken een voordeel kunnen geven, zelfs op Europese markten.

Andrea Orcel, topman van de Italiaanse bankkolos UniCredit, waarschuwde hiervoor tijdens het World Economic Forum in Davos. „Op dit moment wordt verwacht dat de VS minder streng gereguleerd zal zijn dan Europa. Aangezien Amerikaanse banken ook in Europa actief zijn, zou dit ons op een concurrentienadeel kunnen brengen.”