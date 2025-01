Goedmakertje voor foute kassabonnen: supermarkten doneren bijna 2 miljoen euro aan goede doelen

De consumentenbond doet al jaren onderzoek naar fouten op kassabonnen. Keer op keer bleek dat consumenten aan de kassa een andere prijs betaalden dan de prijs die in de winkel aangegeven werd. Kortingen werden bijvoorbeeld niet toegepast.

Omdat verbeteringen uitbleven, overwoog de consumentenbond de supermarkten voor de rechter te slepen, maar uiteindelijk werd daar toch van afgezien. „Consumenten zijn hier de afgelopen jaren door gedupeerd”, zegt woordvoerder Babs van der Staak van de Consumentenbond. „Maar voor individuen iets regelen is niet mogelijk. Als oplossing zijn we erop uitgekomen om een bedrag te laten doneren aan goede doelen die zich inzetten voor consumenten.”

Albert Heijn, Jumbo en Plus doneren samen 1,8 miljoen euro aan onder meer de voedselbanken en Schulphulpmaatje, een vrijwilligersorganisatie die mensen met financiële problemen bijstaat. Verder gaat er geld naar de wereldwijde consumentenorganisatie Consumers International, en naar Questionmark, een organisatie die de duurzaamheid van consumentenproducten onderzoekt.

„Hoeveel schade er precies is, is door ons niet vast te stellen”, zegt Van der Staak. „Voor zover wij weten, zijn het geen bewust gemaakte fouten.”

Eunice Koekkoek, woordvoerder van Jumbo: „Het prijsverschil kon zowel in het voordeel als in het nadeel zijn van de klanten. Prijsschommelingen gaan immers twee kanten op. Het is echter ondoenlijk om per klant na te gaan of deze een verkeerde prijs betaald heeft. Door middel van de geste die we nu doen, geven we indirect terug aan de klant.”

Supermarktketen Jumbo zegt afgelopen jaren „fors geïnvesteerd” te hebben om ervoor te zorgen dat de juiste prijzen op de kassabon staan. „We zijn blij dat we door innovaties als elektronische schapkaartjes inmiddels alle prijzen actueel en accuraat weergeven”, aldus Koekkoek.

Volgens de consumentenbond behoren de fouten op kassabonnen nu tot het verleden. „Mochten we zien dat het in de toekomst op grote schaal misgaat, dan zullen we er natuurlijk weer naar kijken. Wat ons betreft, is deze zaak nu gesloten.”

De goede doelen zijn blij met het geld dat ze krijgen. Door de strijd tegen voedselverspilling krijgen voedselbanken minder voedsel van supermarkten, zegt voorzitter Henk Staghouwer van Voedselbanken Nederland. „Dus deze donatie komt vooral nu goed uit om onze klanten te helpen.”

„Het is een onverwachte gift waar we erg blij mee zijn”, zegt directeur Carla van der Vlist van Schulphulpmaatje, dat samenwerkt met onder meer lokale kerken. „Dat de voedselbank hiermee voor eten kan zorgen en wij de mensen financieel op de rit helpen, is een mooie combinatie. Dit bedrag helpt ons de komende jaren vooruit.”