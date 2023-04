Consumentenbond noemt fouten op kassabon supermarkt onacceptabel

Supermarkten Albert Heijn, Jumbo en Plus gaan nog steeds de fout in door onjuiste bedragen op kassabonnen te zetten. De Consumentenbond stelt, na nieuw onderzoek, dat voor het derde jaar op rij is gebleken dat er veel is mis gegaan bij de prijs die bij artikelen in het schap staat en de prijs die aan de kassa wordt gerekend. De prijs van een op de zes gekochte aanbiedingen blijkt aan de kassa niet te kloppen. Die fouten zijn in de meeste gevallen in het nadeel van de consument.