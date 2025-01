Ds. Van Meggelen doet intrede in hersteld hervormd Montfoort

In de intrededienst ging ds. K. van Olst uit Doornspijk voor. Deze preekte over Jesaja 52:7, met als thema ”De liefelijkheid van de Evangelieverkondiger”. Ds. Van Meggelen werd toegesproken door ds. Van Olst.

In de avonddienst deed ds. Van Meggelen intrede, vanuit Jesaja 6:3: „En de een riep tot den ander en zeide: Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen; de ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol.” Twee punten: 1) Wat Jesaja gezien heeft, 2) En wat wij daarvan kunnen leren. Aansluitend werd de predikant toegesproken door ouderling Th. Roest namens de classis Midden en door ouderling J.W.G. Dolderman namens kerkenraad, kerkvoogdij en gemeente. De gemeente zong de predikant en zijn gezin toe Psalm 119:9 en 25.

Ds. Van Meggelen kwam van Nederhemert.

De hhg te Montfoort was vacant sinds het vertrek van ds. R.W. Mulder, in juni vorig jaar.